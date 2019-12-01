ميونخ 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستغلب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على فريق فرايبورغ بنتيجة 4-2 اليوم واستعاد الصدارة بفارق نقطة عن لايبزيغ الفائز السبت على بادربورن بنتيجة 3-2، وذلك في ختام مباريات المرحلة الـ 13 من الدوري الألماني لكرة القدم.ورفع مونشنغلادباخ رصيده في المركز الأول إلى 28 نقطة بفارق نقطة عن وصيفه لايبزيغ وثلاث نقاط عن شالكة الثالث (25)، وأربع نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة الذي خسر على السبت الماضي أمام باير ليفركوزن 1-2، علماً أن صاحب الصدارة سيستضيف النادي البافاري في قمة مباريات المرحلة الـ 14.وتختتم المرحلة لاحقاً بلقاء فولفسبورغ مع فيردر بريمن.// انتهى //20:37ت م0249