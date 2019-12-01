الدوادمي 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسيقيم مركز الحي المتعلم بمحافظة الدوادمي غداً دورة تدريبية بعنوان " التطوع قيمة ومهارة "، وذلك بمقر ثانوية الدوادمي الأولى.وتتناول الدورة عدة محاور منها مفهوم التطوع وأهمية في حياتنا، والعمل التطوعي في الإسلام، وأشكال العمل التطوعي ومجالاته ، ومنافع التطوع وأخلاقيات العمل التطوعي، وممارسات خاطئة يتجنبها المتطوعون.وتأتي الدورة ضمن دورات المهارات التوعوية التي ينفذها مركز الحي المتعلم للمستفيدين من خدماته، وإكساب المتدربين مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من خلال العديد من الدورات، التي تقام في الفترة المسائية مستهدفة الفئات العمرية من خمس عشرة سنة فما فوق.// انتهى //20:41ت م0250