الرياض 4 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 1 ديسمبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، في وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق.وقال الملك المفدى :" تلقينا نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".// انتهى //20:43ت م0251