الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، في وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق.وقال سمو ولي العهد : " بلغني نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.// انتهى //20:43ت م0252