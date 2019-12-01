رياضي / الدوري الإنجليزي لكرة القدم : أرسنال يتعادل مع نوريتش
الأحد 1441/4/4 هـ الموافق 2019/12/01 م واس
لندن 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس
تعادل فريق أرسنال مع نظيره نوريتش سيتي بنتيجة 2-2 اليوم ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .
وظل أرسنال في المركز الثامن برصيد 19 نقطة ، خلف شيفيلد السابع بفارق الأهداف الذي خرج بالتعادل 1-1 أمام ضيفه ولفرهامبتون في مباراة أقيمت اليوم .
وتستكمل المرحلة اليوم بلقاءي ليستر سيتي مع إيفرتون ومانشستر يونايتد مع أستون فيلا.
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20:44ت م
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