لندن 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستعادل فريق أرسنال مع نظيره نوريتش سيتي بنتيجة 2-2 اليوم ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .وظل أرسنال في المركز الثامن برصيد 19 نقطة ، خلف شيفيلد السابع بفارق الأهداف الذي خرج بالتعادل 1-1 أمام ضيفه ولفرهامبتون في مباراة أقيمت اليوم .وتستكمل المرحلة اليوم بلقاءي ليستر سيتي مع إيفرتون ومانشستر يونايتد مع أستون فيلا.// انتهى //20:44ت م0254