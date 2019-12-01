القاهرة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسيقيم المجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بعد غد الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة احتفالية تحت شعار "المستقبل متاح للجميع".وقال أمين عام المجلس الدكتور حسن البيلاوي في تصريح اليوم إن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يركز هذا العام على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة كما هو متوقع في خطة التنمية المستدامة لعام 2030م.وأشار إلى أن الاحتفال سيتضمن عرضاً لجهود الشركاء في المجتمع المدني في مجال الإعاقة من محافظات مصر المختلفة، وتكريم الهيئات الشريكة والرائدة في توفير سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع المصري، وعرض إنجازات المجلس العربي للطفولة وجمعية التقدم في توفير أطر مختلفة من الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.// انتهى //20:57ت م0255