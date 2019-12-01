الأحساء 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسأقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء اليوم المخيم الإرشادي بهجرة الصرار، الذي يهدف لنشر الوعي والثقافة وتقديم الخدمات البيطرية لجميع المستفيدين من مربي المواشي ، بحضور مدير إدارة الثروة الحيوانية الدكتور نبيل المسلم.وتضمنت أعمال المخيم محاضرة تعريفية عن ترقيم الإبل وأهمية ذلك من أجل تكوين قاعدة بيانات بأعداد الماشية، كما قُدمت محاضرة أخرى عن الأمراض التي تصيب الإبل وتصنيفها، وكذلك محاضرة عن آلية ترقيم الإبل، كما تم عرض فيديو يوضح فيه طريقة الترقيم.واختتم اللقاء بمحاضرة للدكتور ياسين الرمضان عن دعم صغار مربي الماشية وشروط التقديم وآلية التسجيل للدعم .وقدم المسلم شكره للحضور، مشيراً إلى الدور الذي تسعى إليه الوزارة في خدمة المستفيدين وتقديم التسهيلات كافة التي تخدم الغطاء الحيواني .// انتهى //21:01ت م0256