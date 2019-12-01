الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسواصل فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية توهجه في سباقات رالي الرياض (2019) بعد تحقيقه أمس للمركز الأول في ثلاث فئات من السباق الذي شارك به قرابة (94) متسابقاً ومحترفاً على المستوى الدولي والعالمي بمسافة 500 كم تقريباً.وبالرغم ما تعرض له قائد الفريق المقدم شاكر بن سليمان التويجري من أعطال في المرحلة الثانية إلا أنه تدارك السباق في المرحلة الأخيرة وحقق لقب المركز الأول في فئة (T3).وحصد عضو الفريق المتسابق مطير الشمري لقب المركز الأول في فئة (T1.N) بفارق زمن يقدر ب (5:35) دقيقة عن أقرب منافسيه ، وفي فئة (الدراجات النارية ذات الأربع إطارات) استحوذ فريق الأمن العام على المراكز الثلاث الأولى يتقدمهم البطل سفيان العمر، حيث توّج الأبطال على منصة التتويج في موسم الدرعية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.وبهذه المناسبة رفع قائد الفريق المقدم شاكر التويجري التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مثمناً لسموه مايحظى به الفريق من دعمٍ غير محدود ولمعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي على حرصه واهتمامه بمنسوبي الأمن العام وظهورهم بالصورة المشرفة في المحافل والمنافسات الرياضية ولمساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء محمد بن عبدالرحمن المشحن لمتابعته المستمرة والمتواصلة، مؤكداً بأن أعضاء الفريق عاقدون العزم على المضي قدماً في تحقيق النتائج الإيجابية ويقدمون هذا الإنجاز إهداءً (لشهداء الواجب)، وذويهم تحت شعار (وفاء لفداء شهداء الواجب).//انتهى //22:32ت م0261