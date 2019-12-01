الخرطوم 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسوقّعت جمهورية السودان اليوم على وثيقة تأييد القروض المبرمة مع صندوق النقد العربي.وقع الاتفاقية التي تمت بمقر وزارة المالية السودانية بالخرطوم وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم أحمد البدوي، فيما وقّع عن الصندوق المدير العام رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن الحميدي.وتستهدف الوثيقة مواصلة التعاون والشراكة البناءة والعمل المشترك لتأييد وتفعيل القروض المبرمة وتكثيف جهود الشراكة وتفعيل التخطيط بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الانتقالية حسب أولويات البلاد ووفقاً لأطر وبرامج العمل في الصندوق.وكشف وزير المالية السوداني عقب التوقيع عن ترتيبات لإنشاء وحدة لتمويل صادرات المعادن والبترول بوزارة المالية، مؤكداً الاهتمام ببناء القدرات والتدريب لمنسوبي وزارة المالية وبنك السودان والوزارات الاقتصادية في مجالات الاقتصاد والسياسات النقدية والمالية سيما مجال الشمول المالي.من جانبه بيّن رئيس مجلس إدارة الصندوق أن الوثيقة يتم بموجبها استمرار إنفاذ قرض سلعي سبق توقيعه بمبلغ 70 مليون دولار وآخر تعويضي بمبلغ 110 ملايين دولار سيتم منحه لحكومة السودان لإنفاذ إصلاحات اقتصادية، كاشفًا عن اتجاه لدعم الصادرات عبر الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية، وكذلك عن سعي الصندوق لجمع المصدّرين والمستوردين في السودان في سياق تمويل التجارة العربية، لافتًا إلى استمرار الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية في دعم الدول العربية كافة.// انتهى //23:03ت م0265