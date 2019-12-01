أملج 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسرعى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم ملتقى الموظفين الجدد الذي نظمته إدارة التواصل الداخلى بصحة أملج، بحضور مشرف القطاع الصحي عبدالله بن عياد الفايدي ومساعد مدير مستشفى أملج العام خالد مصلح العنزى ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني ورؤساء الأقسام بالمستشفى .وفي بداية الملتقى رحب مشرف القطاع الصحي بمحافظ أملج والحضور والمعينين الجدد الذين انظموا إلى زملائهم في خدمة المرضى، مثمناً لإدارة التواصل الداخلى بوارزة الصحة هذه المبادرة الطيبة .بعد ذلك قدم مدير إدراة التواصل الداخلى بالمستشفى حامد المستحى نبذة تعريفية بأهداف الملتقى .من جهته أكد محافظ أملج أهمية الخدمة التي يقدمها الطاقم الطبي والإداري للمرضى ومالها من جانب إنساني نبيل، مقدماً شكره لجميع العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة.// انتهى//23:32ت م0266