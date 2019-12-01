محايل 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسدشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي بمكتبه في المحافظة اليوم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لمن هم أقل من خمس سنوات, بحضور مدير القطاع الصحي ببارق سليمان محمد السلومي وفريق العمل.وأوضح مدير القطاع الصحي ببارق أن عدد الفرق الميدانية المتحركة والثابتة بلغت 41 فرقة، مشيرًا إلى أن العدد المستهدف للأطفال بمحافظة بارق هو 3050 طفلًا, مهيبًا بجميع أولياء الأمور بالتعاون مع أفراد فرق التطعيم الميدانية, ومساندة جهودهم لإنجاح هذه الحملة.// انتهى //23:34ت م0268