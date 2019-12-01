مكة المكرمة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله – بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة وتوليه مقاليد الحكم ، مؤكداً أن الأعوام الخمسة الماضية كانت حافلة بإنجازات عظيمة وعكست وضوح رؤية الدولة ونهجها للمضي قدمًا على أسس متينة لمستقبل واعد لهذا الوطن، وطموح محفز مليء بالفرص التي تكافئ روح المبادرة والإبداع وتزيد من عدد الشغوفين بخدمة دينهم ووطنهم.وأكد مشاط أن وزارة الحج والعمرة تمكنت بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – ومتابعة وتوجيه معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن السنوات الأخيرة من تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوفير سبل تيسير أدائهم لمناسك الحج والعمرة، وفي ظل رؤية المملكة 2030 نعمل جميعاً على تكثيف الجهود لتجويد الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، حيث وضعت الوزارة مجموعة من الآليات والبرامج والمبادرات التي تقيس مستوى رضا الحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة، وتحاسب المقصرين في تقديم تلك الخدمات.وكمواكبة لرؤية المملكة 2030 لتطوير خدمات الطوافة من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي تم تدشينه عام 1440 هـ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- صدر نظام خاص بمقدمي خدمات حجاج الخارج، يحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مقفلة، ليؤكد حرص وعناية المملكة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.ونوه نائب وزير الحج والعمرة أن الإنجازات لا تزال تتزايد عامًا بعد عام، وما تحقق منها ترسيخ مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وتعزيز اللحمة الوطنية المنطلقة من قيم الشريعة الإسلامية السمحة التي ارتكزت على الاعتدال والوسطية في مواجهة الغلو والتطرف.// انتهى //23:57ت م0270