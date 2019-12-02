كانبيرا 04ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01ديسمبر 2019 م واساعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية السيناتورة ماريز باين في بيان مشترك مع نائب رئيس الوزراء مايكل ماكورماك عن اعادة انتخاب استراليا لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة "ب" وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ 31 للمنظمة الذي عقد في لندن اواخر الاسبوع الماضي.وقال ماكورماك "إعادة انتخاب استراليا للفئة ب في المنظمة تعكس مكانتنا كلاعب مهم في الصناعة البحرية العالمية".// انتهى //03:00ت م0275