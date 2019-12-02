عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين
الاثنين 1441/4/5 هـ الموافق 2019/12/02 م واس
الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق(المدينة المنورة،القصيم وأجزاء من منطقة حائل والاجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض تمتد الى حفر الباطن والقيصومة وعلى مناطق جازان ، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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