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الاثنين 1441/4/5 هـ الموافق 2019/12/02 م واس
الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
برئاسة خادم الحرمين .. القمة الخليجية الـ 40 تنعقد في الرياض 10 ديسمبر
القيادة تعزي رئيس الوزراء الياباني في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
ولي العهد يغادر دولة الإمارات
ولي العهد يبعث برقية شكر إلى رئيس دولة الإمارات
ولي العهد يبعث برقية شكر لولي عهد أبوظبي
مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مئات المشاريع في اليمن بقيمة تتجاوز (2) مليار دولار
وزارة الثقافة: استقبال 1346 مشاركة لمسابقة الفلكلور الشعبي
الدكتور بنتن يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ويبحثان ترتيبات موسم حج 1441هـ
مدير جامعة الملك سعود يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة
منتدى الإعلام السعودي ينطلق بحضور وزراء ودبلوماسيين وإعلاميين من 32 دولة
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن نتائج اختبارات PISA.. الثلاثاء
الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة منتخب عمان
مكتب التربية لدول الخليج العربي يعقد منتدى المعلم الخليجي في مكة.. الاثنين
4 مليارات دولار تم سحبها من البنوك اللبنانية منذ سبتمبر
رئيس مجلس النواب الليبي يصل الرياض
متظاهرون عراقيون غاضبون يقتحمون مبنى محافظة كربلاء
متظاهرون يضرمون النار في مقر القنصلية الإيرانية في النجف
جونسون يتعهد بتعزيز الأمن وتشديد أحكام السجن بعد هجوم لندن
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