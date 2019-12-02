الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:برئاسة خادم الحرمين .. القمة الخليجية الـ 40 تنعقد في الرياض 10 ديسمبرالقيادة تعزي رئيس الوزراء الياباني في وفاة رئيس الوزراء الأسبقولي العهد يغادر دولة الإماراتولي العهد يبعث برقية شكر إلى رئيس دولة الإماراتولي العهد يبعث برقية شكر لولي عهد أبوظبيمركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مئات المشاريع في اليمن بقيمة تتجاوز (2) مليار دولاروزارة الثقافة: استقبال 1346 مشاركة لمسابقة الفلكلور الشعبيالدكتور بنتن يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ويبحثان ترتيبات موسم حج 1441هـمدير جامعة الملك سعود يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعةمنتدى الإعلام السعودي ينطلق بحضور وزراء ودبلوماسيين وإعلاميين من 32 دولةمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن نتائج اختبارات PISA.. الثلاثاءالأخضر يختتم استعداداته لمواجهة منتخب عمانمكتب التربية لدول الخليج العربي يعقد منتدى المعلم الخليجي في مكة.. الاثنين4 مليارات دولار تم سحبها من البنوك اللبنانية منذ سبتمبررئيس مجلس النواب الليبي يصل الرياضمتظاهرون عراقيون غاضبون يقتحمون مبنى محافظة كربلاءمتظاهرون يضرمون النار في مقر القنصلية الإيرانية في النجفجونسون يتعهد بتعزيز الأمن وتشديد أحكام السجن بعد هجوم لندن// يتبع //06:12ت م0003