وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( G20 وقوة إقتصاد المملكة) : نظر دول العالم إلى المملكة بمنظار عقلاني وسديد لما يمكن أن تؤديه من أدوار ريادية وطليعية نظير ما تتمتع به من اثقال اقتصادية وسياسية تخولها مشاركة دول مجموعة العشرين في بحث القضايا الدولية المختلفة والوصول بالإجماع إلى حلول تؤدي إلى ازدهار المجتمعات البشرية ورخائها وأمنها من خلال تعزيز كافة المنطلقات المفضية إلى تعزيز التوافق العالمي من أجل تحقيق تلك الغايات المؤدية إلى صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة،وأضافت : تواصل المملكة مع دول مجموعة العشرين جهودها الحثيثة والمثمرة لتحقيق أفضل مستويات التعاون العالمي انطلاقا من التزام المملكة الوثيق بتعزيز التوافق بين دول المجموعة لإنجاز خطوات ملموسة من شأنها مواجهة تحديات المستقبل، ولا شك أن استضافة المملكة لقمة المجموعة القادمة تدل على مكانتها الاقتصادية الكبرى وثقلها السياسي المتميز وقدرتها على أداء دور حيوي وهام لدعم الفرص المواتية لتشكيل التوافق العالمي المنشود حيال مختلف القضايا الدولية الملحة، وتركز المملكة على محاور رئيسية أهمها تهيئة الظروف الملائمة لتمكين الأفراد لاسيما النساء والشباب من العيش والعمل والازدهار.وأشارت الى أن المملكة من جانب آخر سوف تركز من خلال أعمال المجموعة على الحفاظ على كوكب الأرض وتعزيز كافة الجهود ذات العلاقة المباشرة بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة، ويهمها من جانب ثالث التركيز على تشكيل الآفاق الجديدة المتمحورة في وضع الإستراتيجيات المناسبة لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي، وتلك منطلقات ترسم توجهات المملكة نحو قيام تعاون شامل بين دول المجموعة، كما يرسم التزامها المطلق بمواصلة العمل الذي انطلق في البدء من أوساكا لتعزيز التوافق العالمي، وتسعى المملكة جاهدة مع شركائها بالمجموعة لتحقيق أفضل الإنجازات الملموسة والمشهودة على أرض الواقع من خلال اغتنام الفرص للتصدي لمختلف التحديات.وأعتبرت أن استضافة المملكة للقمة القادمة لها دورها المتميز لإبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو دور يعطي أفضل الفرص الفريدة لتشكيل التوافق العالمي المنشود حيال القضايا الدولية المختلفة، وقد أشادت المملكة بجهود اليابان وما حققته خلال رئاستها أعمال المجموعة لعام 2019، وأكدت على عزمها مواصلة دعمها اللامحدود لكل الجهود المبذولة من قبل دول المجموعة لما فيه تحقيق آفاق التعاون العالمي وفقا لسائر المسائل المطروحة على جدول أعمال القمة القادمة، ويهم المملكة تأييد مسارات التعاون مع دول المجموعة لما فيه خير وازدهار البشرية.// يتبع //06:12ت م0006