طوكيو 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسأعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن استثمارات الشركات المصنعة في البلاد ارتفعت بنسبة 1ر7 بالمئة لتصل إلى 1ر12 تريليون ين ( 110 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر .وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير إن المبيعات تراجعت 6ر2 بالمئة إلى 5ر349 تريليون ين في هذا الربع من العام، في أول انخفاض منذ ثلاث سنوات وسط نزاعات تجارية بين الاقتصادات الكبرى.وقالت الوزارة إن الأرباح قبل احتساب الضرائب انخفضت بنسبة 3ر5 بالمئة لتصل إلى 3ر17 تريليون ين في انخفاض للشهر الثاني على التوالي.كما أظهر التقرير ارتفاع الاحتياطيات الداخلية للشركات بنسبة 8ر0 بالمئة ليسجل 471 تريليون ين في هذا الربع، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف الميزانية الوطنية لليابان.// انتهى //06:23ت م0008