مكسيكو سيتي 5 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 2 ديسمبر 2019 م واسقتل 20 شخصًا في تبادل إطلاق نار بين أعضاء يشتبه في أنهم من عصابات المخدرات وقوات الأمن شمالي المكسيك.وقال حاكم كواويلا ميجيل انجيل "قتل 14 مجرما وقتل أربعة من ضباط الشرطة أثناء قيامهم بعملهم؛ ومدنيين مسالمين اختطفهما المجرمون ثم قتلوهما ".وأصيب ستة من ضباط الشرطة في تبادل إطلاق النار، الذي بدأ يوم السبت عندما هاجمت مجموعة مسلحة بلدة فيلا يونيون، على بعد حوالي 65 كم جنوب مدينة إيجل باس الحدودية مع الولايات المتحدة، وبدأت في إطلاق النار على المباني الإدارية.وذكرت السلطات المحلية أن مجندين وأفراد شرطة، بدعم من مروحيات الجيش قاموا بمطاردتهم في عملية استمرت حتى يوم الأحد.// انتهى //09:17ت م0016