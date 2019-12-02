باريس 5 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 2 ديسمبر 2019 م واسلقي ثلاثة من رجال الإنقاذ حتفهم في حادث تحطم مروحية خلال مهمة جنوبي فرنسا.وقالت خدمة الدفاع المدني في البلاد: إن طيارًا ومهندسًا ورجل إطفاء كانوا على متن المروحية التابعة لخدمة إطفاء مدنية.وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن المروحية كانت متجهة نحو لو لوك جنوب شرقي فرنسا للقيام بمهمة استطلاع وإنقاذ عندما فقد الاتصال غير السلكي معها.// انتهى //09:31ت م0017