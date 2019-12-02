طرابلس 5 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 2 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة بالأوضاع العسكرية، مبينةً تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في محوري عين زاره والطويشة مما أدى الى سقوط عدد من المدنيين من بينهم أطفال.وتحدثت عن الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا لمناقشة جهود الاتحاد الأوروبي لوضع حل للأزمة الليبية ووقف الحرب في العاصمة طرابلس، كما أطلعه على تفاصيل الاتفاق الأخير بين ليبيا و تركيا المتعلق بمذكرتي التفاهم المعنية بالجانب الأمني والبحري.وتطرقت الصحف إلى زيارة وفد أممي رفيع المستوى برئاسة نائب المبعوث الأممي ومنسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو حيث التقى رئيس وأعضاء البلدية وتم بحث احتياجات البلدية، وكذلك كما تم الاتفاق على جملة من الملفات التي سيتم العمل عليها في مجالي التعليم والصحة وبما يحسن تقديم الخدمات، كما تم دعوة مصراتي للاجتماع مع البعثة الأمميةبطرابلس.وعرجت على تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامه، منوهًا باهتمام الولايات المتحدة بالأزمة في ليبيا في ظل اعتقادهم بوجود روسيا هناك.// انتهى //09:36ت م0018