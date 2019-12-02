القاهرة 5 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 2 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019".وسلطت في الإطار ذاته على تشديد الرئيس السيسي، على أن إستراتيجية مصر في مجال الرقمنة ستحقق لها عناصر النجاح في مختلف المجالات سواءً الحوكمة أو مكافحة الفساد أو تحييد العامل البشري في الخدمات الحكومية وغيرها.وأشارت إلى الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية لمصر وإثيوبيا والسودان، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي الذي يبدأ أعماله في وقت لاحق اليوم.وعرجت صحف الاثنين على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الملفات الإقليمية وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع بالمنطقة.ورصدت تطورات الأوضاع على الساحة العراقية، مبرزةً تكليف البرلمان العراقي رئيس الجمهورية برهم صالح باختيار رئيس وزراء جديد للعراق خلفًا لعادل عبدالمهدي.ونشرت تجديد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تصعيدها وخروقاتها للهدنة الأممية عبر شنهم عمليات استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديرية الدريهمي.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، عن مقتل 14 شخصًا في هجوم إرهابي وقع بمدينة هانتوكورا شرق بوركينا فاسو.// انتهى //10:01ت م0019