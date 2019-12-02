سياسي / سلطات الاحتلال تصدر أوامر اعتقال إداري بحق 90 أسيرًا فلسطينيًا الشهر المنصرم
الاثنين 1441/4/5 هـ الموافق 2019/12/02 م واس
رام الله 5 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 2 ديسمبر 2019 م واس
اصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 90 أسيرًا خلال نوفمبر المنصرم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان صحفي اليوم: إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر تمُديد اعتقال إداري بحق 90 أسيرًا فلسطينيًا خلال نوفمبر المنصرم تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد عدة مرات.
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11:18ت م
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