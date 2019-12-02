رام الله 5 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 2 ديسمبر 2019 م واساصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 90 أسيرًا خلال نوفمبر المنصرم.وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان صحفي اليوم: إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر تمُديد اعتقال إداري بحق 90 أسيرًا فلسطينيًا خلال نوفمبر المنصرم تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد عدة مرات.// انتهى //11:18ت م0038