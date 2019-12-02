الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس، سفير جمهورية أثيوبيا المعين لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم.وفي مستهل الاستقبال هنأ معالي رئيس مجلس الشورى السفير الأثيوبي بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.وجرى خلال الاستقبال استعراض عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وأثيوبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأثيوبي وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية الأثيوبية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.// انتهى //11:22ت م0039