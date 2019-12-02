الكويت 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسأثنى عدد من رواد معرض الكتاب الدولي في الكويت الـ 44 بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة في إطار رسالتها في خدمة الدعوة إلى الله من خلال النشر والتأليف وتوزيع المطبوعات العلمية، التي يأتي في مقدمتها المصاحف الشريفة، مشيرين إلى أن هذه المشاركة تعكس حرص قيادة المملكة على كل ما يخدم العمل الإسلامي في كل مجالاته ويعزز الثقافة الإسلامية لدى المجتمعات.جاء ذلك في تصريحات لعدد من رواد المعرض، حيث أكد المقيم محمد أحمد التنبكتي من دولة مالي الموظف في الجمعية الكويتية لتعزيز القيم أثناء زيارته أن ركن الشؤون الإسلامية وما يحمله من مطبوعات ومصاحف تقدم مجاناً للزوار، هو رسالة من المملكة التي هي قلب العالم الإسلامي وهي قبلة المسلمين التي تحظى دائماً بدعاء المسلمين في العالم أن يحفظها ويوفق ولاة أمرها.من جانبه تحدث أبو جبريل أسبدتشيني - إيطالي الجنسية - مقيم في الكويت عن الدور الذي تقوم به المملكة من خلال رسالتها الإسلامية ومنهجها الوسطي المعتدل خلال اطلاعه على إصدارات ركن وزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 44.وبين أن دور المملكة الإسلامي من خلال منهجها الوسطي المعتدل في دول العالم واضح للعيان من خلال توزيعها للمصاحف وكتبها التي نشاهدها عن حقيقة الإسلام المترجمة بلغات عالمية التي كانت سبب لإسلام عدد كبير لدينا في الدول الأوربية، كما أن لدينا في إيطاليا وغيرها نشاهد المصاحف المترجمة التي تطبع من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.فيما قدمت المحررة في مجلة العربي بدولة الكويت دلال المطيري إهداء من كتاب "المملكة العربية السعودية في عيون العربي" الإصدار الخاص من مجلة العربي للسعودية الذي صدر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة في عام 2015، الذي جاء عن استطلاعات قامت بها المجلة منذ عام 1960م، واشتملت على عدة مدن مثل الأحساء والقصيم ومناطق وقرى وهجر في المملكة وصور ومعلومات عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تأتي بتعريف القارئ العربي بالثقافة والحضارة للمملكة، وصلنا حتى الآن لـ 61 عام منذ بداية أول استطلاع، حيث شمل الكتاب تغطيات للحياة اليومية لعدد من سكان تلك المدن والمناطق، كما اشتمل الكتاب على عدة صور نادرة.وعن ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك أكدت دلال المطيري التي أصدرت كتاب "المملكة العربية السعودية في عيون العربي" أن المملكة دائماً ما يكون حضورها قوياً في مثل هذه المعارض وما يحتويه من ثقافة إسلامية وأدب وإعلام ودائماً ما يحرص الزائر لمعرض الكويت لزيارة جناح المملكة وزيارة ركن وزارة الشؤون الإسلامية الذي يقدم أغلى هدية لزواره هي القرآن الكريم.مما يذكر أن مشاركة الوزارة تأتي بتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يحرص على مشاركة الوزارة في الفعاليات العربية والإسلامية كافة، استمراراً لجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، والإسهام في تقديم صورة حسنة ومميزة لأنشطتها المتعددة في إيضاح صورة الإسلام الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.// انتهى //11:35ت م0042