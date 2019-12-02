الجزائر 5 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 2 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمثول رئيسًا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ووزراء سابقون اليوم أمام محكمة الجنح في العاصمة الجزائر للرد على تهم فساد، واصفةً المحاكمة بالتاريخية.وأخبرت عن مقتل 22 طالبًا تونسيًا في حادث انقلاب الحافلة انزلقت بمنحدر في محافظة باجة، شمال غربي البلاد، مشيرةً إلى أن أعمار الضحايا كانت تتراوح بين عشرين وثلاثين عامًا وأن ألحادث يعد أحد أسوأ حوادث الطرق في تونس.وتناولت الوضع في العراق، مبرزةً موافقة البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وانطلاق معركة تموقع بين القوى السياسية الراغبة في ترشيح من يخلف عبدالمهدي مغتنمةً موجة الغضب الشعبي في الشارع العراقي.// انتهى //11:37ت م0043