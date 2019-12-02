إسلام آباد 5 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 2 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عمليات القصف التي شنتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير مما أدى إلى إصابة جنديين من رجال الجيش الباكستاني.واهتمت بالمشاورات الجارية بين الحكومة والمعارضة في باكستان لتعيين كبار المسؤولين في المؤسسات الوطنية وسن تشريعات جديدة لتحسين نظام الحكم.وأشارت إلى اتفاق باكستان والصين على تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاقية التجارة الحرة لتعزيز التبادل التجاري.وتناقلت أنباء إضرام المحتجين في العراق النيران للمرة الثانية في مبنى القنصلية الإيرانية بالنجف.وتطرقت إلى إعلان السُلطات الأفغانية عن مقتل قائد عسكري بارز في حركة طالبان جراء انفجار لغم أرضي بإقليم هلمند الجنوبي.وأخبرت عن مقتل تسعة أشخاص جراء تحطم طائرة في ولاية ساوث داكوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //11:45ت م0045