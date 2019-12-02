جدة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسأطلقت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم, برنامج الخدمة المجتمعية، الذي يستهدف رفع مهارات الشباب وصقل قدراتهم في الأنظمة التقنية.وتضمن البرنامج تقديم دورة متخصصة في نظام التشغيل النوافذ "ويندوز" ودورة أساسيات صيانة الجوال.وعَد المشرف العام للشؤون الإعلامية بالكلية سعد القابوسي البرنامج الذي استفاد منه 15 متدرباً من نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بجدة امتداداً لخدمة المجتمع في منطقة مكة المكرمة والمساهمة في تطوير أبناءه وتدريبهم على استخدام التقنية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال .// انتهى //11:51ت م0047