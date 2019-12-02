الباحة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسقام ضيوف الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة الذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة أمس, بزيارة الى قرية "ذي عين" الأثرية بمحافظة المخواة, بحضور وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري, وأمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط, ومحافظ المخواة نايف محمد الهزاني.وتجول الضيوف في أرجاء القرية التي تحتوي على 85 منزلاً تراثي تتراوح مابين الدور إلى الخمسة أدوار شيدت على قمة جبل أبيض ، بالإضافة إلى ماتشتهر به من زراعة الموز البلدي والكادي والنخل الباسق، وبعض الموارد الطليعية الأخرى مثل المانجو والجوافة، كما تشتهر بجودة الصناعات اليدوية، والأكلات الشعبية، وتضم مسجداً ومصطبة بجانب الشلال، كما تمتاز القرية بعين ماء عذبة جارية على مدار العام تسقي الوجهات الزراعية.وأبدى الضيوف خلال زيارتهم للقرية عن إعجابه بالمباني الأثرية التي يزيد عمرها عن 400 سنة، إلى جانب زراعة القرية للموز والريحان والكادي.// انتهى //11:58ت م0049