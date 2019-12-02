أبها 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسيواصل الأولمبياد الوطني للمعلوماتية الذي تستضيفه إدارة تعليم النماص فعالياته حاليًا في مقر بيت الطالب بالإدارة، حيث يعقد لمدة 5 أيام ويختتم فعالياته الخميس المقبل.وأوضح مدير تعليم النماص عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم أن الأولمبياد يشهد هذا العام مشاركة ١٥٠ طالبًا ومشرفًا ومحكمًا من ٣٦ إدارة تعليمية على مستوى المملكة، حيث سيتنافس المشاركون في مجالات التقنية والمعلوماتية الحديثة، مشيرًا إلى أن الفعالية تشتمل على مسابقات متنوعة تهدف إلى تشجيع طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية على تطوير مهاراتهم في مجال تقنية المعلومات.وأبان آل قاسم أنه سيصاحب هذا الأولمبياد مجموعة من الفعاليات منها ورشة عمل للمشرفين في مجال التقنية وزيارات لعدد من المتاحف والمعالم في محافظة النماص وعدد من الجولات السياحة.// انتهى //12:00ت م0050