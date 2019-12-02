حائل 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل يوم الأربعاء القادم عدد من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ،وذلك بمقر النادي الأدبي الثقافي بحائل.وأوضح مدير عام فرع الوزارة فريح بن محمد العياد أن فرع الوزارة ممثلة بإدارة التطوع ستتولى تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الخاصة باليوم العالمي للتطوع انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به الوزارة لدعم العمل التطوعي بالإضافة إلى سعيها إلى وصول أعداد المتطوعين في المملكة إلى مليون متطوع في 2030م - بإذن الله - .من جانبه أشار مدير إدارة التطوع بفرع الوزارة بحائل أحمد بن سعد الشمري أن الفعاليات ستتضمن إقامة منتدى " استثمار التطوع" الذي يقدم فيه عدد من المحاضرين المتخصصين مجموعة من أوراق العمل الخاصة بالعمل التطوعي إلى جانب تنظيم أربع ورش عمل للرجال والنساء تسلط الضوء على أهمية استثمار العمل التطوعي وكيفية صناعة الأثر الاجتماعي من خلاله بالإضافة الى صناعة الفرص التطوعية وكذلك استعراض عدد من التجارب التطوعية الناجحة .وبين الشمري أن المنتدى سيصاحبه معرض لعدد من الجمعيات والفرق التطوعية ومسيرة للدراجات الهوائية تبرز أهمية التطوع ، كما سيتم تكريم المتطوعين والفرق والمبادرات التطوعية داعياً جميع المهتمين والمتطوعين والفرق التطوعية وأصحاب المبادرات التطوعية .// انتهى //12:01ت م0051