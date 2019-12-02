الكويت 5 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 2 ديسمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 92ر21 نقطة ليبلغ مستوى 6ر6034 نقطة بنسبة 36ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 1ر238 مليون سهم تمت من خلال 9733 صفقة نقدية بقيمة 2ر58 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 59ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 4799 نقطة بنسبة 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 1ر131 مليون سهم تمت عبر 4389 صفقة نقدية بقيمة 10 ملايين دينار.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر28 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر6661 نقطة بنسبة 43ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر106 مليون سهم تمت عبر 5344 صفقة بقيمة 2ر48 مليون دينار.// انتهى //13:33ت م0081