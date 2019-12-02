القاهرة 5 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 2 ديسمبر 2019 م واسبدأت في القاهرة اليوم فعاليات المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة البحر بالطاقة النووية الذي افتتحه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظمه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية على مدار ثلاثة أيام.وأكد الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي في كلمته خلال المنتدى - الذي شارك في جلسته الافتتاحية وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر والمدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم حمادي - أن العالم يتجه اليوم إلى تنويع مصادر الطاقة، وخاصة الاستخدام السلمي للطاقة النووية لمواجهة الطلب على الكهرباء، خصوصًا أن استهلاك الكهرباء والطلب عليها يشكل في الدولة العربية ثلاثة أضعاف الطلب على الكهرباء بالعالم.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو في الطلب على الطاقة في الدول العربية تعتمد اعتمادًا كاملًا على البترول والغاز بنسبة تصل إلى 90 % لذلك وجب الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة.وبين أن الجامعة العربية تولي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية اهتمامًا كبيرًا، لافتًا الانتباه إلى أن الجامعة وضعت برنامجًا عربيًا مشتركًا؛ لبحث ودراسة الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.من جانبه أكد رئيس هيئة المحطات النووية بمصر الدكتور أمجد الوكيل أن المنتدى يدل على حرص المجتمع العربي على الاستخدام السلمي للبرنامج النووي، مشيرًا إلى أن المنتدى يشارك فيه العديد من خبراء الطاقة النووية على المستوى العربي والعالمي لمتابعة البنية التحتية للمشروعات النووية، إضافة إلى مشاركة عدد من هيئة محطات نووية لمتابعة أحدث ما توصلت إليه المحطات النووية العالمية وتبادل الخبرات.// انتهى //13:36ت م0082