عشق أباد 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي بمقر إدارة الإفتاء بالعاصمة عشق أباد اليوم، مفتي تركمانستان يالقابخوجاقوليف.وجرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بحجاج تركمانستان لموسم الحج لعام 2020م، وما يقدم من تسهيلات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وبعض المسائل المتعلقة بشؤون العمرة، إلى جانب بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.يذكر أن السفارة قامت بتقديم كمية كبيرة من التمور كهدية من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وذلك لتوزيعها على المساجد والمحتاجين.// انتهى //13:36ت م0083