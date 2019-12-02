بروكسل 5 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 2 ديسمبر 2019 م واسبدأ وزراء الداخلية والعدل لدول الاتحاد الأوروبي اجتماعات تستمر يومين في بروكسل لبحث مستقبل سياسة الهجرة واللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، على أساس تقرير أعدته الرئاسة الفنلندية.وتختتم هذه المناقشة عملية التفكير التي بدأت في اجتماع الوزراء غير الرسمي في يوليو الماضي التي استمرت خلال الأشهر الماضية في مختلف هيئات المجلس.وتبرز الرئاسة الأوروبية في ورقتها أهمية تبني نهج شامل تجاه الهجرة مع اتباع نهج كامل للحكومة يتيح التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية وزيادة تكامل السياسات.ويبحث الوزراء الأوروبيون في بروكسل أيضًا إدارة المعلومات الفعالة بين دولهم.وقال المجلس الأوروبي في مذكرة توضيحية: إن التعاون في مجال إنفاذ القانون على مستوى الاتحاد الأوروبي سوف يعتمد بشكل متزايد على حلول ونظم معلومات تقنية أفضل وأكثر فاعلية وقابلية للتشغيل البيني.ويرى أنه من المهم بشكل خاص ضمان تزويد نظم المعلومات ببيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب وكاملة واستخدامها بفعالية.ويناقش الوزراء مستقبل الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي بهدف توفير التوجيه للتطورات المستقبلية في مجال الأمن الداخلي خلال الدورة التشريعية القادمة (2019 - 2024 ). وتجري هذه المناقشة على أساس تقرير أعدته الرئاسة الفنلندية يلخص الموضوعات الرئيسة وسلاسل العمل التي نوقشت في الأشهر الستة الماضية كجزء من عملية التفكير هذه.// انتهى //13:37ت م0084