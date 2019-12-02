جيزان 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واستنظم غرفة جازان بعد غدٍ الأربعاء، اللقاء التعريفي بالمرحلة الخامسة لبرامج دعم رياديو ورياديات الأعمال بمنطقة جازان، وذلك بمسرح الغرفة.ويهدف اللقاء التعريف ببرامج دعم المشاريع من بنك التنمية الاجتماعية والبوابة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في برامج الدعم لتمكين شباب وفتيات المنطقة لمواكبة مستجدات سوق العمل وتكريس ثقافة العمل الحر وتحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:37ت م0085