اقتصادي / غرفة جازان تنظم غدًا لقاءً تعريفيًا ببرامج دعم رياديو ورياديات الأعمال
الاثنين 1441/4/5 هـ الموافق 2019/12/02 م واس
جيزان 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس
تنظم غرفة جازان بعد غدٍ الأربعاء، اللقاء التعريفي بالمرحلة الخامسة لبرامج دعم رياديو ورياديات الأعمال بمنطقة جازان، وذلك بمسرح الغرفة.
ويهدف اللقاء التعريف ببرامج دعم المشاريع من بنك التنمية الاجتماعية والبوابة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في برامج الدعم لتمكين شباب وفتيات المنطقة لمواكبة مستجدات سوق العمل وتكريس ثقافة العمل الحر وتحقيق رؤية المملكة 2030.
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13:37ت م
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