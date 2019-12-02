الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسيرعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تقيم "الصحة" الخميس القادم حفل توزيع وتكريم الفائزين في جائزة الصحة للريادة البحثية.وأوضحت الصحة أن الجائزة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الباحثين بالمملكة، حيث تشتمل على سبعة فروع ما يميزها لتكون الأكبر محلياً في مجال الأبحاث الصحية، وتحتوي على فرع ابتكاري جديد من نوعه وهو أفضل بحث تسويقي للنتائج بطرق إبداعية.وأضافت أن الجائزة تسعى إلى ترسيخ مبادئ المنافسة الوطنية والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب وتشجيع الموهوبين المميزين في الأبحاث المقدمة وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا.// انتهى //13:41ت م0086