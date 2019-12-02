بريدة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم أمس، حملة "التطوع التقني والمسؤولية المجتمعية"، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف يوم الـ 8 من شهر ربيع الآخر الجاري،وذلك بالمنشآت التدريبية بالمنطقة.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أن الحملة التي تستمر خمسة أيام، تهدف إلى العمل التطوعي بين منسوبي المؤسسة بالمنطقة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته التقنية والمهنية.وأَضاف المذن أن البرامج والأنشطة والفعاليات والمبادرات التطوعية ستقام في مختلف مدن ومحافظات المنطقة بالتعاون مع الجمعيات ذات الاختصاص لصيانة منازل المحتاجين ومع المديرية العامة للشؤون الصحية لتنفيذ حملات التبرع بالدم في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة ومع فروع وزارة الشؤون الإسلامية لصيانة المساجد وخاصة على الطرق بين المحافظات ومع الإدارات الزراعية والبلديات لتحسين البيئية بالمنطقة، إضافة إلى تدريب منسوبي المؤسسة بالمنطقة على الإسعافات الأولية والتطوع مع الدفاع المدني ورجال المرور.// انتهى //13:51ت م0093