الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واساختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب, ضمن جناح المملكة المشارك بالمعرض، حيث حرصت الوزارة على المشاركة في معارض الكتاب الدولية؛ استمراراً لجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين, حيث تسهم في تقديم صورة حسنة ومميزة لأنشطتها المتعددة في إيضاح صورة الإسلام الصحيح، القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في ظل الدعم الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشدة في جميع أعمالها وبرامجها المتنوعة.وحظي ركن الشؤون الإسلامية بزيارة أكثر من 30 ألف زائر وزائرة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، كما وزعت الوزارة ــ خلال مشاركاتها ــ "10" آلاف مطبوعة علمية ودعوية من إصداراتها من الكتب العلمية والمطبوعات الإرشادية باللغة العربية، وعدد من اللغات العالمية، منها 4000 نسخة من المصحف الشريف بمختلف الأحجام من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إلى جانب تقديم عروض عبر الشاشات الرقمية عن برامج ومنجزات الشؤون الإسلامية في خدمة الكتاب الإسلامي.تأتي المشاركة في إطار حرص معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على مشاركة الوزارة في مختلف المحافل الدولية، للتعريف بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع المعمورة، ونشر المنهج الوسطي المعتدل، من خلال النشر والتأليف، والمطبوعات العلمية المتنوعة.// انتهى //13:51ت م0094