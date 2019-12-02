الدمام 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسدشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في مقر الأمانة اليوم، مبادرة الحقيبة الشتوية "دفء وعطاء" الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة الوافدة، التي نظمها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الانساني في إدارة العلاقات العامة والإعلام، وتستهدف توزيع أكثر من ٢٠٠٠ حقيبة على عمال النظافة وغيرهم من العمالة الوافدة.وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات وبرامج الأمانة الإنسانية الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة، الذين تعدهم الأمانة شركاء في التنمية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الأمانة الدائم بأن يكون أحد المستفيدون من خدماتها الإنسانية شريحة العمالة الوافدة، التي تعمل في ظروف مختلفة.وبين أن توزيع حقيبة الشتاء التي تتضمن عدد من الملابس المهمة التي توفر الدفء وتحمي العمال من البرد، يأتي أيضا انطلاقا لحماية العمال من الظروف المناخية في فصل الشتاء وتسهيل عملهم وإشعارهم بالإحساس بهم والوقوف بجانبهم، مؤكداً حرص الأمانة على أداء دورها الاجتماعي لخدمة جميع الشرائح بالمجتمع، مشيراً إلى أن المبادرة تعد نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي، و تقديرا لهم لما يقومون به من أعمال تحتم عليهم طبيعتها التواجد في الشوارع بأجواء مناخية مختلفة في فصل الشتاء.// انتهى //13:53ت م0095