لندن 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسيواجه فريق مانشستر سيتي الثالث نظيره بيرنلي العاشر غدا الثلاثاء في افتتاح الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي تشهد الأربعاء الدربي بين ليفربول المتصدر وضيفه وجاره إيفرتون، وتوتنهام ومانشستر يونايتد.ويدرك ليفربول جيدا أن أي تعثر سيقلص الفارق بينه وبين مطارده المباشر ليستر، بطل 2016، الذي تنتظره مباراة سهلة أمام ضيفه واتفورد صاحب المركز الأخير .ويستضيف تشلسي الرابع ب26 نقطة نظيره أستون فيلا الخامس عشر ، ويلعب غدا الثلاثاء أيضا كريستال بالاس مع بورنموث، وبعد غد الأربعاء ولفرهامبتون مع وست هام، وساوثمبتون مع نوريتش، على أن تختتم المرحلة الخميس بلقاءي شيفيلد يونايتد مع نيوكاسل، وأرسنال مع برايتون.// انتهى //15:08ت م0139