عرعر 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين بنك التنمية الاجتماعية ، وجمعية ساعد الخيرية بالمنطقة.وتضمنت الاتفاقية تقديم قروض بدون فوائد من خلال الجهات المتعاونة للمشاريع متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.وتتيح الاتفاقية للمواطنين الراغبين بالمبادرة بالأعمال الحصول على قروض وتوعية وإرشاد لتنمية أعمالهم بما يمكنهم من أسباب العيش الكريم وبما يسهم بنمو المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة بالمنطقة.وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بالتحول من الرعوية إلي التنموية وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في توليد الوظائف وتشغيل المواطنين وخفض البطالة وزيادة الصادرات.وأشاد سموه بتوجهات وأعمال بنك التنمية الاجتماعية الذي يؤكد من خلال مثل هذه الاتفاقية على دوره التنموي التكاملي وذلك بطرح الحلول التمويلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيراً سموه لتعاون البنك مع مبادرة "تنموي" التي اطلقتها الامارة لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة "تنمية القطاع غير الربحي" التي اطلقتها الامارة لتسريع نمو المؤسسات غير الربحية كماً ونوعاً وتفعيل دورها التنموي.وعدّ سموه هذه الاتفاقية نموذجاً للشراكات الفاعلة بين مؤسسات القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي* للتكامل في التصدي للقضايا والمشاكل الاجتماعية في بعديها التنموي والعلاجي، داعياً سموه للمزيد من هذه الاتفاقيات الهامة.‏‎وشدد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030, التي تستهدف صناعة وتمكين رأس المال البشري المؤهل والواعي القادر على المحافظة إمكانات البلاد واستثمارها وتنميتها في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجميع المناطق والقطاعات.// انتهى//15:14ت م0141