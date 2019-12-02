عنيزة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسنظمت جمعية البر بمحافظة عنيزة بمقرها اليوم، ورشة عمل بعنوان" تـحديد مخاطر جرائم الإرهاب وغسيل الأمـوال والتدابير اللازمــة ".وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح الدامغ خلال الورشة التزام الجمعية بمعايير الحوكمة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويـله وغـسيل الأمـوال من خلال تضمينها في الخـطة الاسـتراتيجية للجـمعية، مشيرًا الى أن الجمعية ستقوم بكافة الممارسات التي تحقق أعلى معايير الحوكمة.فيما استعرض المستشار في التخطيـط الاستراتيـجي للجمعية محمد عبدالوهاب عددًا من المـؤشـرات الـدالة على مخاطرالإرهاب منها عدم تقديم البيانات الصحيحة للراغبين بمشـاركة الجمعية في مشـاريع استثـمارية أو عدم توضيح مصدر الأموال ومحاولة تزويد الجمعية بمعلومات غـير صحيحة ، وغير ذلك من المؤشرات .// انتهى //15:21ت م0142