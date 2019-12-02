الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسأكدت لجنة المنشطات والحلف في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أهمية الالتزام بالتعليمات في مسابقة المهرجان كما استعرضت جهودها في إحقاق النتائج المرضية لجميع الصقارين والملاك.وأشارت اللجنة إلى أن فريق العمل يقوم بالتأكد من سلامة الصقور والكشف عن استخدام المنشطات - لا سمح الله - إلى جانب التأكد من ملكيتها بما يضمن الالتزام بشروط المسابقة.وتشير اللجنة إلى أنه من حين نهاية مسابقات الأشواط تعمل اللجنة على الكشف لأول عشرة متسابقين وتنفيذ الخطوات الرئيسية للتأكد من سلامة الطير عبر تحليل مخبري متخصص ملتزمين فيه بأفضل وأجود برامج التقييم وبما يتوافق مع المواصفات العالمية، حيث تُرسل العينة إلى وزارة البيئة برقم مختلف، ثم ترسله الوزارة برقم آخر إلى المركز المتخصص لفحص الطيور ، وفي الجانب الآخر تعمل اللجنة بمبدأ الحلف الشرعي عبر شيخ متخصص حيث يستقبل المالك الذي يقوم بالحلف حينها لضمان تطبيق شروط المسابقة.// انتهى //15:26ت م0143