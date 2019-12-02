الدمام 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم أردوغان كوك، والوفد المرافق.وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالسفير التركي، كما جرى تبادل الأحاديث الودية , مؤكداً سموه أهمية العلاقات بين البلدين , متمنياً التوفيق للسفير التركي.من جانبه عبر سفير جمهورية تركيا لدى المملكة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال والترحيب، شاكراً سموه على ما تحظى به الجالية التركية من اهتمام ورعاية أسوةً بالجاليات المقيمة على أرض المملكة.حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال.// انتهى //15:35ت م0146