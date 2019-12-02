القاهرة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسواصل معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يقام في المدة من 1 حتى 4 ديسمبر الجاري، أعماله اليوم بجلسة عن "التحول الرقمي في أفريقيا".وأكد الخبراء المشاركون بالجلسة أن هذا التحول الرقمي أصبح إحدى الفرص الواعدة لتنمية المجتمعات الأفريقية.وأوضحوا أن هناك نحو ٣ مليارات فرصة للاستثمار في سوق البنية التحتية في السوق الأفريقي، وأن القطاع محظوظ بوصول الرؤساء الأفارقة إلى بنود التجارة الحرة مما يمكن العالم الأفريقي من التواصل بشكل أوسع.// انتهى //15:40ت م0149