تبوك 05 ربيع الأول 1441هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اهتمام المملكة بحقوق المرأة منذ عهد الملك المؤسس -رحمه الله- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله- حيث تؤكد رؤية السعودية 2030 على تمكين حقيقي للمرأة السعودية وحصولها على حقوقها التي أقرها الدين الإسلامي كافة.جاء ذلك خلال كلمة له اليوم في افتتاح اللقاء التعريفي التثقيفي لتوعية المرأة بحقوقها العدلية والقانونية الذي تنظمه الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة وتستضيفه إدارة تعليم تبوك في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية.بدورها أوضحت مديرة القسم النسائي بالإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التعليم الدكتورة عواطف بنت محمد العتيبي ، أن المرأة حظيت منذ تأسيس المملكة العربية السعودية باهتمام كبير تمثل بالعديد من القرارات الملكية والأوامر السامية التي وفرت للمرأة دعما يمكنها من أداء أدوارها في عملية التنمية المستدامة ويؤهلها ويتيح لها الفرصة لتكون شريكًا فاعلًا ومؤثرًا في بناء الوطن وشريكا مع أخيها الرجل في بناء الوطن وليكون لها موقعها على خارطة الإنجازات الوطنية ضمن رؤية 2030 .وشمل اللقاء محاور عدة إذ قدمت مديرة إدارة حقوق الإنسان بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة شهد الشهراني ورقة عمل بعنوان (حقوق المرأة العلمية) ، فيما ناقشت الباحثة القانونية ريم التميمي موضوع حقوق وقضايا المرأة في المحاكم الشرعية ، فيما تحدثت مديرة إدارة التخطيط الإعلامي بالوزارة حصة الزامل عن تمكين المرأة في المجتمع.// انتهى //15:40ت م0150