عام / مدير جامعة حائل يستقبل مدير فرع هيئة الصحفيين بالمنطقة
الاثنين 1441/4/5 هـ الموافق 2019/12/02 م واس
حائل 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس
استقبل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم , بمكتبة, اليوم مدير فرع هيئة الصحفيين بالمنطقة عبداللطيف المساوي وعددًا من أعضاء الهيئة .
وأكد معالي مدير جامعة حائل, خلال الاستقبال حرص الجامعة على دعم فرع هيئة الصحفيين بالمنطقة وانعكاس ذلك إيجابًا على المنطقة مما يخدم الشباب والفتيات المهتمين في مجال الإعلام.
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16:40ت م
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