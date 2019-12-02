حائل 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم , بمكتبة, اليوم مدير فرع هيئة الصحفيين بالمنطقة عبداللطيف المساوي وعددًا من أعضاء الهيئة .وأكد معالي مدير جامعة حائل, خلال الاستقبال حرص الجامعة على دعم فرع هيئة الصحفيين بالمنطقة وانعكاس ذلك إيجابًا على المنطقة مما يخدم الشباب والفتيات المهتمين في مجال الإعلام.// انتهى //16:40ت م0183