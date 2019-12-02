بيروت 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسطالب أهالي بلدة المزيريب التابعة لمحافظة درعا جنوبي سوريا بالإفراج عن المعتقلين السوريين والفلسطينيين من سجون الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد في سوريا.وأوضحت رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا في بيان اليوم أن أهالي بلدة المزيريب نظموا اعتصامًا تنديدًا بحملات الاعتقال التعسفية التي تقوم بها قوات نظام الأسد على أبناء البلدة.وطالبت رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا التي تتخذ من بيروت مقرا لها، المجتمع الدولي بممارسة الضغط على نظام الأسد من أجل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، والكشف عن مصير مئات المعتقلين الذي تم إخفاؤهم قسريًا.جدير بالذكر أن بلدة المزيريب قرب درعا تضم تجمعاً للاجئين الفلسطينيين ويقدر عددهم بنحو 8500 نسمة إضافة إلى عدد من العائلات التي نزحت من مخيم درعا.// انتهى //16:44ت م0184