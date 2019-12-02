) ، كما يمكن تحميل التطبيق لمنصة android عبر الرابط

// انتهى //

16:47ت م

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www.spa.gov.sa/2005841

الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسيُسهم تطبيق " تأكد " الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "، في التحقق من معلومات "بطاقة كفاءة الطاقة" للأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات.وتكمن الفكرة الرئيسية في البرنامج في مساعدة المستهلك في التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات والاطارات والإنارة، إضافة إلى علامة الجودة.حيث يُمكن للمستهلك عند فتح البرنامج مسح بطاقة كفاءة الطاقة المراد التأكد منها باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع ( QR ) لمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.ويهدف التطبيق إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.ويمكن تحميل التطبيق عبر منصة IOS ( الايفون ) عن طريق الرابط