أبها 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها غدًا أمسية بعنوان " خميس مشيط .. تراث و حضارة" يديرها سعيد القاضي ويتحدث فيها الدكتور سعد آل غنوم و الدكتور مبارك حمدان وذلك على مسرح المستشفى السعودي الألماني .وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن الأمسية تأتي، ضمن جهود ثقافة وفنون أبها في إحياء أمسيات في كل محافظات منطقة عسير، تتناول تاريخها وموروثها وحياة أهلها من خلال استقطاب نخبة من رموزها كل فترة . // انتهى //16:58ت م0187